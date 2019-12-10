أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​انطوان بانو​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "التصريح المريب الذي نسب على لسان مستشار رئيس ​الحرس الثوري الإيراني​ مرتضى قرياني هو انتقاص من سيادة لبنان وحرمة أراضيه"، مشددا على "اننا لن نقبل باستخدام لبنان منصة لأي دولة لتصفية حساباتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بانو: لن نقبل باستخدام لبنان منصة لأي دولة لتصفية حساباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.