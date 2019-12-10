فضل الله: في لبنان منظومة سلطة تغلغل فيها الفساد ونحتاج إلى اصلاح جاد

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، ان "هناك ​منظومة​ سلطة داخل الدولة العميقة في ​لبنان​ بنيت على ​المحاصصة​، وتفشَّت فيها المحسوبيات، وتبادل المنافع غير المشروعة، وتغلغل فيها ​الفساد​، وسيق فيها أغلب جهازها القضائي ليكون في خدمة المتسلطين على قرار تلك الدولة، ولذلك نحتاج إلى اصلاح جاد للقضاء واخراجه من المحاصصة".

وفي لقاء سياسي، أكد فضل الله، ان "لبنان يمر بأزمة تطال جميع أبنائه وقد تساوى فيها الفقراء والأغنياء بعد حجز أموال المودعين التي هي موجودة كأمانة وما قام به أصحاب ​المصارف​ هو خيانة لهذه الأمانة، والمدخل الأساسي لمعالجة هذه ​الوضع المالي​ والحال الاقتصادية يبدأ من الاجراءات التي تقوم بها ​الحكومة​، ولذلك هي بحاجة إلى ان تتشكل"، موضحاً ان "​حزب الله​ في هذا المجال دعا ولا يزال إلى إيجاد أرضية مشتركة ليكون لدينا رئيس مكلف وحكومة متفاهم على برنامجها تكون فاعلة وقادرة ومنتجة تواكبها تشريعات تصب في اطار الاصلاح، وسعينا إلى هذا التفاهم، ولم نطرح أسماء للتكليف أو للتأليف، وإنما كانت دعوتنا لجميع المعنيين الجادين أن يتحملوا مسؤولياتهم، لأن الوقت ليس للترف ولا للتهرب ولا لفرض الشروط وفي الوقت ذاته موقفنا هو أننا لن نقبل أن تفرض أي جهة خارجية وخصوصا ​الولايات المتحدة​ الاميركية املاءاتها على شكل الحكومة ولونها ونوعها وعلى من يشارك فيها وعلى وبرنامجها وبالأخص في موضوع ​النفط والغاز​، فمصير الحكومة هو بيد اللبنانيين وليس بيد أي جهة اخرى".