الدفاع الأوكرانية: الاتفاقيات بشأن تسوية دونباس قد تُعطل في أي مرحلة

اعلن وزير الدفاع الأوكراني أندريه زاغورودنيوك، ان "عملية التسوية في دونباس لن تكون سريعة، ومن المحتمل أن يتم تعطيل الاتفاقات في أي مرحلة"، معتبراً ان "التقدم في هذه القضية يكمن في العمل على عودة الأسرى، وإنشاء نقاط عبور جديدة"، مطالباً بـ"تقييم الانتصارات وليس الهزائم فقط".
هذا وبحث الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قصر الإليزيه أمس، آفاق تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.
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