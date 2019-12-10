أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنّ "علاقاته مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية تتميّز بالشفافيّة والخلو من الأجندات السريّة"، موضحًا أنّه "ليست لدينا أجندة سريّة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأثق بأنّنا سنحقّق السلام في المنطقة سويًّا".
وركّز في كلمة له خلال مشاركته في برنامج "كل إنسان عالم بحد ذاته" الّذي نظمته جامعة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، على أنّه "لا يوجد لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجندة سريّة، حيث يفصح عمّا يعرفه، والحديث بيننا يتمّ بكلّ وضوح". ولفت إلى أنّ "قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية، عندما يتمّ تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج القوات الأجنبيّة كافّة من هناك".
وعن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، نوّه اردوغان إلى أنّهم "يتحجّجون بضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي في عدم ضمنا إلى الاتحاد، هو أنّنا مسلمون"، مشيرًا إلى أنّ أوروبا تعاني حاليًّا من أزمة وجود قائد حقيقي، ولا أستطيع أن أقول إنّ فلانًا هو مثال للقائد الحقيقي في أوروبا".
وأعلن أنّه "إذا طلبت ليبيا منّا جنودًا، فإنّنا سنلبّي هذا الطلب".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: ليست لدينا أجندات سرية مع بوتين وترامب وإن طلبت ليبيا منا جنودا فسنلبي الطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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