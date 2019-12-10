اردوغان: ليست لدينا أجندات سرية مع بوتين وترامب وإن طلبت ليبيا منا جنودا فسنلبي الطلب

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "علاقاته مع ​روسيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ تتميّز بالشفافيّة والخلو من الأجندات السريّة"، موضحًا أنّه "ليست لدينا أجندة سريّة مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، وأثق بأنّنا سنحقّق السلام في المنطقة سويًّا".

وركّز في كلمة له خلال مشاركته في برنامج "كل إنسان عالم بحد ذاته" الّذي نظمته جامعة بيلكنت بالعاصمة التركية ​أنقرة​، على أنّه "لا يوجد لدى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أجندة سريّة، حيث يفصح عمّا يعرفه، والحديث بيننا يتمّ بكلّ وضوح". ولفت إلى أنّ "قوات بلاده ستنسحب من ​الأراضي السورية​، عندما يتمّ تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج القوات الأجنبيّة كافّة من هناك".

وعن مفاوضات انضمام ​تركيا​ إلى ​الاتحاد الاوروبي​، نوّه اردوغان إلى أنّهم "يتحجّجون بضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي في عدم ضمنا إلى الاتحاد، هو أنّنا مسلمون"، مشيرًا إلى أنّ ​أوروبا​ تعاني حاليًّا من أزمة وجود قائد حقيقي، ولا أستطيع أن أقول إنّ فلانًا هو مثال للقائد الحقيقي في أوروبا".

وأعلن أنّه "إذا طلبت ​ليبيا​ منّا جنودًا، فإنّنا سنلبّي هذا الطلب".