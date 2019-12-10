تعهد رئيس وزراء ​ماليزيا​ ​مهاتير محمد​، في حديث لوكالة "​رويترز​" بـ"تسليم ​السلطة​ لخلفه أنور ابراهيم، بعد انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبك" التي ستستضيفها ماليزيا في تشرين الثاني القادم"، مشيراً الى ان "التغير قبل القمة مباشرة سيعطل الأمور".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء ماليزيا: سأسلم الرئاسة بعد انتهاء قمة "أبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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