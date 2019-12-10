امير الكويت: المنطقة تعرضت وما زالت لتصعيد خطير هدد الأمن والاستقرار

أكد ​أمير الكويت​ الشيخ صباح الأحمد، ان "بيان القمة الخليجية التي انعقدت في ​الرياض​ هو طريق لمستقبلنا فى ​دول مجلس التعاون​ الخليجى"، مشيراً الى ان "المنطقة تعرضت وما زالت إلى تصعيد خطير هدد ​الأمن​ والاستقرار".

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