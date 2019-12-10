اعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيجري قريبا اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، لبحث اخر التطورات في ​ليبيا​"، مؤكداً ان "​موسكو​ ترحب بجميع المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التوصل إلى تسوية بليبيا، وفي الواقع أسس هذه التسوية تم تقويضها بسبب الأعمال العسكرية المعروفة لتحالفات معروفة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: بوتين سيجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان لبحت التطورات في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.