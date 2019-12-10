أعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، أنّ "نظرًا للاحتجاجات الشعبيّة المستمرّة في ​فرنسا​ خلال العام الأخير، وكذلك الإضراب العام في مختلف المدن الفرنسية خلال اليومَين الماضيَين، الّتي أدّت إلى أعمال عنف وخاصة في مدينة ​باريس​، ننصح المسافرين والسياح الإيرانيين ولحفظ سلامتهم، تأجيل سفرهم إلى فرنسا إلى وقت لاحق".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية نصحت رعاياها بعدم السفر إلى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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