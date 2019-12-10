الديموقراطيون يتبنون تهمتين ضد ترمب







اسماء السيد - تبنى الديموقراطيون الثلاثاء تهمتين ضد الرئيس دونالد ترمب في إطار السعي الى عزله هما اساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة يرجح أن تعقد الاسبوع المقبل، سيكون ترمب ثالث رئيس في التاريخ يوجه اليه الكونغرس الاميركي اتهاما.



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