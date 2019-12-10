إيفانكا ترمب تشارك في "منتدى الدوحة"

اسماء السيد - الدوحة: ستشارك إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأميركي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في مؤتمر دولي يعقد في قطر هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء.
وستقوم ايفانكا ترمب هي رسميا مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "بالمشاركة في برنامج المنتدى وستلتقي بمسؤولين من الحكومة وقطاع الأعمال فيما يتعلق بأهداف اقتصادية رئيسية".
يعقد "منتدى الدوحة" الدبلوماسي السنوي في 14 و15 من كانون الأول/ديسمبر في العاصمة القطرية. ويشارك فيه في العادة عدد من المسؤولين الإقليميين والعالميين.
وكانت إيفانكا رافقت والدها دونالد ترمب في عام 2017 في أول رحلة خارجية له إلى السعودية.
وتعهدت السعودية في حينه بدعم مشاريع نسائية بقيمة مليار دولار.
وبحسب البيان الأميركي فإن منوتشين سيبحث مع نظرائه "مبادرات الأمن القومي لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع".
وقطر حليفة قوية للولايات المتحدة في المنطقة، وتقع في الإمارة الخليجية قاعدة "العديد" الجوية، الاكبر اميركيا.
تضم قاعدة "العديد" نحو عشرة آلاف جندي اميركي، وتأسست القاعدة عام 2005.
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