اختفاء طائرة شحن تشيلية على متنها 38 عسكريًا

فُقِدت طائرة شحن عسكرية تابعة لتشيلي، وعلى متنها 38 عسكريًا، أثناء رحلة لها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.
وذكرت القوات المسلحة في تشيلي، أنَّ الطائرة وهي من طراز هيركوليز سي130 أقلعت من مدينة بونتا أريناس، وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة. وفقًا لـ«رويترز».
وأضافت القوات المسلحة أنَّه «كان على متن الطائرة 38 شخصًا منهم 17 من أفراد الطاقم و21 من الركاب»، والطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي في قاعدة القطب الجنوبي.
وتمَّ إعلان حالة التأهُّب، وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية بحث عن الطائرة، التي اختفت بعد ساعة من إقلاعها.
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