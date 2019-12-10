دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بوتين يقول الجورجي الذي قُتل في برلين هو نفسه قاتل

باريس (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رجلا جورجيا قُتل في برلين في أغسطس آب كان هو نفسه قاتل شارك في أعمال دموية على الأراضي الروسية وإن موسكو طالبت ألمانيا بتسليمه دون جدوى.

وذكر بوتين أنه لا يعرف ما حدث للرجل الجورجي، لكنه قال إنه متورط في الجريمة المنظمة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبوتين خلال محادثات ثنائية في باريس يوم الاثنين إنها تتوقع أن تقدم روسيا معلومات للتحقيق في مقتل الرجل الجورجي.

ويشتبه ممثلو الادعاء الألمان في تورط روسي أو شيشاني في مقتل الرجل. ونفت روسيا أي تورط في الأمر وقالت الأسبوع الماضي إنها سترد على ما وصفته بالخطوة "غير الودية" التي اتخذتها ألمانيا.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)