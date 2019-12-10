تحطم طائرة الشحن التابعة للقوات الجوية التشيلية

أعلنت القوات الجوية التشيلية، الثلاثاء، تحطم طائرة النقل العسكرية التي كانت في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا.
وأفادت القوات الجوية، في نبأ عاجل أوردته قناة «روسيا اليوم» الفضائية، بأن طائرة من نوع «هيركوليس سي 130» كان على متنها 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا أقلعت حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش) من مدينة بونتا أريناس الجنوبية، وفقد الاتصال بها بعد نحو ساعة من التحليق.
كانت القوات الجوية التشيلية أعلنت، صباح الثلاثاء، اختفاء طائرة الشحن التابعة لها التي كانت متوجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا.
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