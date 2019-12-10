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وزيرة الثقافة: إجراءات لمواجهة انتشار الجريمة بين الطلاب لكن "السوشيال ميديا" باب خلفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن الوزارة تتخذ اجراءات لمواجهة انتشار الجريمة بين الشباب والأطفال، من خلال قطاع قصور الثقافة ومركز تنمية المواهب فى المحافظات وإعادة المسابقات الخاصة بالأطفال التى كانت متوقفة منذ مده طويله، بهدف الحفاظ على المجتمع.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة إلي وزيرة الثقافة.

 

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وحذرت الوزيرة، من خطورة بعض مواقع التواصل الاجتماعى ونحاول وضع ضوابط لهذا الأمر، بقولها : " للاسف هناك باب خلفي تخرج عن إطار المصنفات الفنية، حيث صفحات التواصل الإجتماعي".

 

وتابعت إيناس عبد الدايم "نعمل علي وضع قواعد، ونحاول ارسائها، لكن هناك قانون يحكمنا، ونتمني المجلس أن يساعدنا في هذا الأمر، لأن هناك شق لا نستطيع التحكم فيه فى ضوء القوانين الحالية".

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