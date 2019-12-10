شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب بتطوير التعليم الأزهرى وزيادة ميزانية المعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن التنسيق لإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية.

وأوصت اللجنة بزيادة ميزانية الأزهر الشريف وزيادة الميزانية الموجهة لصالح المعاهد الأزهرية، ووضع خطة لإحلال وتجديد المعاهد وفقا للأولويات والحاجة الضرورية، ووضع خطة لتطوير التعليم الأزهرى، وإنشاء هيئة للأبنية تخص الأزهر على غرار هيئة الأبنية التعليمية.

وقال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إنه يجب يكون هناك اهتمام بالأزهر الشريف أكبر من ذلك، وأن يتم زيادة الميزانية الخاصة بالأزهر وتطوير التعليم الأزهرى، مشيرا إلى أن الميزانية التى توجه للتعليم الأزهرى لا تساوى 1% مما يصرف على التعليم العام.

وتحدث ممثلو وزارتى المالية والتخطيط، عن وجود خطة يتم من خلالها إحلال وتجديد المعاهد الأزهرية ولكن فى ضوء الاعتمادات المالية المتاحة، وأوضح ممثل "المالية.

وقال ممثل الأزهر الشريف المسئول عن الصيانة والإنشاءات، إنه يوجد 350 معهد أزهرى تحتاج لإحلال وتجديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه، مؤكدا أن ما يثار عن احجام المواطنين عن التحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري غير صحيح، وأن هناك قبول جيد على التعليم الأزهرى.

فيما قالت ممثلة وزارة التخطيط: "يحكمنا القوانين، والميزانية، والأولوية للاستكمال وليس للمنشآت الجديدة، ومفيش مشكلة ندخل معاهد جديدة السنة دي بس تحدد التكلفة والموارد ودراسة الجدوي".

من جانبه، طالب النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو لجنة الشئون الدينية، ومقدم طلب الإحاطة، بوضع خطة محددة لإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية وربطها بجدول زمنى، وأن يتم جدولة هذه المعاهد التى تحتاج للإحلال والتجديد، مشددا على ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالأزهر والتعليم الأزهرى وتطوير المعاهد.

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وتابع: "لابد من الاهتمام بالمعاهد الأزهرية، فوجودها مهم جدا، والاهتمام بالجانب الروحي والدينى عند المواطن أمر هام جدا، ولابد أن نفكر خارج الصندوق وإيجاد حلول واضحة، وأن تحدد الأولويات في الموازنة، ويجب مراعاة أن هناك جهود ذاتية كبيرة فى هذا الموضوع"، مستطردا: "مش هنسيب الأزهر كدا، ولابد أن تعقد جلسة بين ممثلى وزارتى التخطيط والمالية والأزهر وحسم هذا الموضوع".

وأعرب عضو لجنة الشئون الدينية عن رفضه ما يثار عن انتشار ظاهرة التسرب من التعليم الأزهرى، قائلا: "مش عايزين نسوق لمسالة التسرب من التعليم الأزهري، لأن ذلك غير صحيح".

وفى النهاية، قال النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة، إن اللجنة توصى بزيادة ميزانية التعليم الأزهري، وزيادة الاعتمادات المالية للمعاهد الأزهرية وفقا للاحتياجات الضرورية، ووضخ خطة لتطوير التعليم الأزهري وخاصة قبل الجامعي، وأن يكون هناك قطاع للأبنية في الأزهر مثل الأبنية التعليمية، مشددا على أن هناك حاجة للارتقاء بالتعليم الأزهري.

وتابع النائب شكرى الجندى: "لازمم نهتم بالمعاهد الأزهرية القديمة التى تحتاج لإحلال وتجديد، لأن ممكن تحصل كارثة فى أى وقت لو معهد وقع".

وأوصت اللجنة بعقد جلسة بين الأزهر وبين وزارتى المالية والتخطيط، للتنسيق بشأن جدول المعاهد التى تحتاج لإحلال وتجديد وتدبير تكلفتها المالية، وإبلاغ اللجنة الدينية خلال أسبوعين بنتائج ما انتهت إليه.