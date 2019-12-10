شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسينما: ما أشيع عن وجود أفلام تركية وقطرية بأحد المهرجانات غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عبد الجليل، إلى أن ما يحدث أحيانا أن إنتاج الفيلم يكون متداخل ومشترك، وأنه من الممكن أن يكون جزء من التمويل من دولة، مضيفا "وهذا يحدث فى العالم كله، لكن لا يجرؤ أحد على تمرير فيلم منتج بالكامل من دولة معادية".
وفيما يتعلق بما أثاره بعض النواب بشأن مشاهد العُرى والألفاظ الخادشة للحياء فى بعض المهرجانات، قال رئيس المركز القومى للسينما: "لا أحد يقبل العرى والمشاهد الخارجة فى أى مهرجانات، لكن سلطة وزارة الثقافة على المهرجانات التى يتم تنظيمها بعيدا عن الوزارة هو مجرد مظلة فقط، وكل ما تعنى به الوزارة الأفلام التى تعرض بالمهرجان، أما الفاعليات الاجتماعية ليس للوزارة أى أدوات للسيطرة عليها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لمتلقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان للوزيرة.
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