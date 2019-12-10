شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسينما: ما أشيع عن وجود أفلام تركية وقطرية بأحد المهرجانات غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومى للسينما، أنه لا أحد يسمح بعرض أى أفلام من إنتاج أى دولة مُعادية للدولة المصرية، قائلا: "جميع الأفلام التى تُشارك فى المهرجانات تُعرض على الرقابة على المصنفات الفنية، وما أُشيع عن وجود أفلام تركية وقطرية بأحد المهرجانات غير صحيح، ولا أحد يسمح أن يكون هناك فيلم لدولة معادية لمصر".

وأشار عبد الجليل، إلى أن ما يحدث أحيانا أن إنتاج الفيلم يكون متداخل ومشترك، وأنه من الممكن أن يكون جزء من التمويل من دولة، مضيفا "وهذا يحدث فى العالم كله، لكن لا يجرؤ أحد على تمرير فيلم منتج بالكامل من دولة معادية".

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وفيما يتعلق بما أثاره بعض النواب بشأن مشاهد العُرى والألفاظ الخادشة للحياء فى بعض المهرجانات، قال رئيس المركز القومى للسينما: "لا أحد يقبل العرى والمشاهد الخارجة فى أى مهرجانات، لكن سلطة وزارة الثقافة على المهرجانات التى يتم تنظيمها بعيدا عن الوزارة هو مجرد مظلة فقط، وكل ما تعنى به الوزارة الأفلام التى تعرض بالمهرجان، أما الفاعليات الاجتماعية ليس للوزارة أى أدوات للسيطرة عليها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لمتلقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان للوزيرة.