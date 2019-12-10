شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: "طفرة فى المدارس من أجل مناخ محترم للطلاب..ثم نفاجئ بتغيبهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، من تهرب التلاميذ من حضور الصفوف الدراسية بالمدارس، مشيرة إلى أنها فؤجئت أثناء جولتها بالدائرة بغياب التلاميذ بالمرحلة الإعدادية عن المدرسية، رغم توافر المناخ المناسب لوجودهم.

وأضافت سالم، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنه بينما نرى طفرة حقيقة فى البنية التحتية لاسيما بالأبنية التعليمية والمدارس لتوفير مناخ محترم للطلاب، نجد تغيب العديد من التلاميذ عن المدارس.

وتسألت البرلمانية: "أكيد فى حاجة غلط، ربما لعدم تطبيق اللائحة عليهم، إننا من تحت القبة نحذر من اعتبار هذا إهدار للمال العام، ولابد من مواجه هذا الخلل، لاسيما وأنه شائع".

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من جانبه، أشاد النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب بمحافظة الاسكندرية، بتوجيه الدكتور على عبد العال، للحكومة بتقديم قانون بإنشاء الهيئة المستقلة للشهر العقارى، قائلا: لقد وجهت رسالة طمأنه للمواطن بمواجه الخلل فى الشهر العقارى الذى يسمى "عذاب للمواطن" فلا يجوز بأى شكل، أن يدفع المواطن لقاء خدمة ويعذب بهذا الشكل".

فى سياق متصل، شدد حسنى حافظ على ضرورة استغلال كثير من المبانى غير المستغلة بالمحافظة لصالح انشاء مستشفيات، مشيراً إلى البدء فى بعض المبانى لكن العمل فيها يسير بسرعة السلحفاة.