شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة للنواب: "أفلام العنف تراجعت بشكل ملحوظ من 12 إلى 5 أفلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة زودت عدد الرقباء العاملين فى جهاز الرقابة على المصنفات، مؤكدة أن مشاهد العنف فى الأفلام تضائلت بشكل كبير جداً، مضيفة، : " لو عملنا مقارنة سريعة بمشاهد العنف والبلطجة فى الأفلام منذ بداية التسعينات وحتى الآن، سنجد أنها تراجعت بشكل كبير".

وأضافت "عبد الدايم" فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الثقافة، أنه بعد قرار التصنيف العمرى، سنجد أن عدد الأفلام التى شهدت مشاهد عنف فى 2009 عددها 12 فيلما، ولكنها تراجعت فى 2019 أصبح عددها 5 أفلام".

وأشارت الوزيرة، فى ردها على طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبد الله زين، أن الوزارة ستوجه بسرعة إنهاء التعديات الموجودة على قصر ثقافة مدينة إدكو، من الباعة الجائلين.

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