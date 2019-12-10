شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة للنواب: "أفلام العنف تراجعت بشكل ملحوظ من 12 إلى 5 أفلام" والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت "عبد الدايم" فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الثقافة، أنه بعد قرار التصنيف العمرى، سنجد أن عدد الأفلام التى شهدت مشاهد عنف فى 2009 عددها 12 فيلما، ولكنها تراجعت فى 2019 أصبح عددها 5 أفلام".
وأشارت الوزيرة، فى ردها على طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبد الله زين، أن الوزارة ستوجه بسرعة إنهاء التعديات الموجودة على قصر ثقافة مدينة إدكو، من الباعة الجائلين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة للنواب: "أفلام العنف تراجعت بشكل ملحوظ من 12 إلى 5 أفلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.