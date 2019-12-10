شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب العقارية لـ"خطة البرلمان": أنجزنا 418 ألف طعن من أصل 437 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية، عدم تقديم ممثلى مصلحة الضرائب العقارية البيان التفصيلى عن نسبة حصيلة الربع الأول من العام المالى الحالى للمصلحة ونسبة المستهدف منها، قائلة "ليس هناك أى مشكلة تعوق المصلحة عن إحضار هذا البيان، ومحصلش إقرار أى مشروع جديد يخلى المصلحة أنها متجبهوش".

واستعرضت الكسان البيان المقدم من المصلحة بشأن الطعون أمام لجان الطعن حيث يفيد بأن إجمالى عدد هذه الطعون 437 ألف و278 طعن ،وأن عدد ما تم إنجازه منها 418 ألفا و650 طعنا، فيما يتبقى 18 ألف طعن، مطالبة بضرورة تعديل البيان على أن يشتمل أيضا على عدد الطعون التى تم تقديمها للمحاكم، وتساءلت ألكسان عن بيان المصلحة بشأن المتأخرات الضريبية لديها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان لاستكمال مناقشة المتأخرات الضريبية وخطة الفحص لمصلحة الضرائب العقارية.

وعقب ممثل مصلحة الضرائب العقارية بأن المصلحة تعد نسبة هذه المتأخرات فى نهاية السنة المالية، وهو ما اعترضت عليه ألكسان قائلة "هذا الكلام غير صحيح المفروض إن المصلحة بتعمل هذا الموضوع شهر بشهر، وليس فى نهاية كل سنة مالية"، وأضافت "أنا حاسة إنهاردة أن فيه حاجة مش واضحة ولذلك أضطر لرفع الاجتماع لأن مفيش أى إجابة على متطلبات اللجنة على الرغم من إن المفروض على أى ممثل يحضر للجنة يكون ملم بكل هذه المتطلبات".

Advertisements

وفى نهاية الاجتماع قررت النائبة ميرفت ألكسان رفع الاجتماع لحين تحديد اجتماع آخر على تقوم المصلحة بموافاة اللجنة بكل البيانات التى طالبتها بها اللجنة.