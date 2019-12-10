نائب ينتقد أداء وزير الرى.. وعبد العال يرد: يقوم بمهمة وطنية الجميع يعلمها

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وقال اللواء ممدوح مقلد: "هو أحد العلماء الأجلاء لكنه ليس كذلك على المستوى الإدارى"، لافتا إلى أنه على مستوى دائرة مركز ومدينة سوهاج هناك 3 موضوعات كان يجب القيام بها، أولها تخصيص مدرسة على ترعة ملغاة منذ عام 1990، وتخصيص ترعة مُلغاة أيضا لإنشاء موقف، ولم يتم البت فيهما حتى الآن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى بدأها بتلاوة عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.
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