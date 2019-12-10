شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بدعم قصور الثقافة وحماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عدد من نواب البرلمان، طلبات إحاطة بشأن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة.

وقال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إنه تقدم بطلب لإنشاء مركز ثقافة فى مدينة إدكو بالبحيرة، تم إدراجه فى 2007 وفى 2012 ولم يتم التنفيذ، وتم الرد بأن الأرض تم التعدى عليها وهذا غير صحيح ولم يتم إلغاء قرار التخصيص، متابعا: "نحن فى مرحلة فارقة فى تاريخ الوطن، والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاهتمام ببناء الإنسان المصرى".

وأضاف، "للأسف ألا يكون هناك مكان نحافظ فيه على الأجيال الجديدة، إما نتركهم لجماعات إرهابية تستقطبهم، أو نتركهم للفساد وشرب المخدرات، نطحمح أن يكون طلب الإحاطة محل الاهتمام، ويدرج مركز ثقافة مدينة إدكو بالبحيرة فى الخطة".

فيما قالت النائبة مارجريت عازر، إن تغيير الخطاب الثقافى فى نفس أهمية تغيير الخطاب الدينى الذى ينادى به الجميع، متابعة: "مذهولة مما لدينا من قصور ثقافة والكثير من المصريين لا يعرفون عنها أى شىء، وأنا كنت فى زيارة لبعصض القصور التاريخية التى تبرز عظمة أجدادنا لدينا بيت السحيمى أو شارع المعز، ازاى منعملش ليهم رحلات، ونعرف الأجيال الجديدة تاريخ بلدهم".

واستكملت: "بلد لديها من التراث ما يعلم العالم كله، يجب إقامة أمسيات ثقافية لتكون فرصة للأجيال يتعرفوا على تراثنا وتاريخنا، ومعظم الناس فى مصر للأسف متعرفش شىء عن تاريخنا وتراثنا وثقافتنا".

فيما طالب النائب سعيد حساسين، بدعم قصور الثقافة فى دائرة كرداسة، والاهتمام بالأنشطة الثقافية فيها، قائلا: "نتابع تحركات الوزيرة فى بورسعيد وما فعلته هناك، وفى كرداسة، عندنا قصر ثقافة وكلنا نعرف الأحداث التى حدثت فى كرداسة، الناس محتاجين حد يعرفهم ثقافتهم، وطالبين الاهتمام بقصر الثقافة، فهناك 3 قصور ثقافة فى أكتوبر واخدين اعتماد 3 مليون جنيه لم يتم التنفيذ، لازم التفكير خارج الصندوق لإدخال موارد".

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من جانبه، تحدث النائب سعيد العبودى عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين فى المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قائلا لوزيرة الثقافة: "شكرا للجهود المبذولة فى بورسعيد، وتشريفك فى محافظة الشرقية وافتتاح بعض القصور الثقافية فيها، لكن هناك بعض الشباب يحتاجون للدعم، لا يوجد دعم للبراعم، ونطالب بتفعيل دور قصور الثقافة، فلم نرى صالونات فى بيوت الثقافة".

ولفت إلى ضرورة رفع الوعى الثقافة لدى الشباب الأجيال الجديدة، ليعرفوا تاريخهم، ومطالب بدعم البراعم الفنية والتمثل".