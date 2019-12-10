"دفاع النواب" تشيد بحكمة رئيس البرلمان فى إدارة المجلس

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من جانبه تقدم الدكتور علي عبد العال بالشكر والتقدير إلى اللجنة لحرصها على تنظيم هذا اللقاء السنوى منذ بداية الفصل التشريعى الحالى، مؤكداً أن هذه اللجنة تضم رموزاً وطنية يكن لها كل التقدير والاحترام.
بدوره رحب اللواء كمال عامر بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مؤكداً حرص اللجنة على عقد هذا اللقاء مع رئيس البرلمان والذى وصفه بلقاء الأسرة والقدوة وتبادل الرؤى.
فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الدكتور على عبد العال استطاع بحكمته إدارة المجلس فى ظل ظروف غاية فى الدقة والأهمية ليعبر به إلى بر الأمان فى مواجهة العديد من التحديات التى واجهت الوطن.
ولفت النائب محمد السويدى أن التاريخ سيشهد للدكتور عبد العال على الدور العظيم الذى قام به فى العديد من المواقف الصعبة.
وأعرب النواب عن تقديرهم للدكتور عبد العال على كل ما يبذله من جهد وتضحيات من أجل الوطن، مؤكدين أنه استطاع إثراء الحياة السياسية البرلمانية، وأنه ساهم بشكل كبير فى استكمال البنيان التشريعى.
وفى نهاية اللقاء أهدى اللواء كمال عامر باسم اللجنة الأستاذ الدكتور على عبد العال نسخة من كتاب وصف مصر.
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