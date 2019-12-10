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البرلمان يعلن استدعاء طارق شوقى لمناقشة مشكلات أولياء أمور بالمدارس الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيتم عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التى يعانى منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، لافتاً إلى أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لبحث تلك المشكلات.

 

وقال هاشم، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه قد ورد إلى اللجنة عدد من الشكاوى من أولياء الأمور من المدارس الخاصة وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة باللجنة.

 

ومن جانبه قال الدكتور  كريم سالم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن المدارس الخاصة تمارس التنمر ضد أولياء الأمور، وأنه لا يوجد رقيب على المدارس الخاصة، مؤكداً أن أولياء الأمور من الطبقة المتوسطة تعانى من التعامل مع المدارس الخاصة.

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