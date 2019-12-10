شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بولاق لوزيرة الصحة: "كلامك مياكلش معانا.. تعالى اتعالجى عندنا وشوفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وزيرة الصحة على خلفية سوء الخدمات بمستشفى بولاق الدكرور، مشددًا: "مفيش ضمير داخل المستشفى، مستشفى بلا مصاعد، المريض اللى بيروح المستشفى بيشيله واحد قريبه وبيطلع بيه فوق، ولو معندوش حد بيتبهدل".

وأضاف "أبو اليزيد" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، والتى ألقى خلالها بيانًا عاجلًا حول المستشفى، موجهًا كلامه لوزيرة الصحة، : "أتوبيسات السياح التى ستمر للمتحف الكبير، هتمشى من كوبرى صفط اللبن، أقرب مستشفى ليهم لو حصل حاجة، هى بولاق الدكرور وهى غير مجهزة".

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وقال النائب: " أرسلت أكثر من طلب وأداة رقابية للوزيرة، وترد بأن الخدمات الطبية المقدمة حاليا تفى بالغرض"، وتابع: " الكلام دا ما ياكلش معانا، باللغة البولاقية، أنا عاوز وزيرة الصحة تروح مستشفى بولاق تتعالج هناك وتشوف الخدمات اللى بتفى بالغرض".

وعقب رئيس البرلمان، : " على النواب أن يختاروا الكلمات بعناية، عذره الوحيد أنه شاب، ولكنه هيغيرها المرة اللى جاية".