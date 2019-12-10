هجوم على وزيرة الصحة بجلسة البرلمان.. ونائب: "الناس كلها بتدعى عليا بسببها"

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وقال النائب خالد عبد المولى فى كلمته: "البيان العاجل بخصوص مستشفى الحسام المركزى، نحتاج أشعة مقطعية تخدم 40% من سكان الشرقية، ولكن لا توجد أجهزة كافية، فضلاً عن العجز الصارخ فى الأطباء، الناس كلها فى الدايرة بتدعى عليا بسبب الوزيرة، وأنا مش عارف الدعوات دى هتروح فين".
فيما أكد النائب عبد الوهاب خليل، فى كلمته خلال البيان العاجل، بشأن تردى الخدمات بشأن مستشفى أطفيح: "نائب زميل راح المستشفى، مكنش فيه كرسى ننقله، المحافظ طلع قرار إزالة، والفلوس موجودة لإعادة البناء، وواقفين البناء علشان مفيش قرار من وزيرة الصحة، والدكاترة بيعملوا تحويل للقصر العينى، أطفيح بتبعد عن المستشفى 3 ساعات، والمرضى بيموتوا فى الطريق".
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