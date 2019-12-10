شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: 2600 خطيب يتقاضون 140 جنيها كل شهر.. وعبد العال: يعنى 4.25 فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلى النائب سعيد العبودى، بيانا عاجلا موجها لوزير الأوقاف، بشأن عدم تعيين عدد من الخطباء والأئمة على مستوى الجمهورية.

وقال العبودى: "رغم جهود الأوقاف لتطوير المساجد إلا أن هناك بعض الأئمة والخطباء معينون بنظام بالمكافئة منذ 7 سنوات وعددهم حوالى 2600، وكل منه يقوم بدوره الكامل بمكافأة 140 جنيها فقط فى الشهر"، وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "يعنى اليوم بـ4.25 جنيه".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى بدأها بتلاوة عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.