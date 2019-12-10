شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: 2600 خطيب يتقاضون 140 جنيها كل شهر.. وعبد العال: يعنى 4.25 فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وقال العبودى: "رغم جهود الأوقاف لتطوير المساجد إلا أن هناك بعض الأئمة والخطباء معينون بنظام بالمكافئة منذ 7 سنوات وعددهم حوالى 2600، وكل منه يقوم بدوره الكامل بمكافأة 140 جنيها فقط فى الشهر"، وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "يعنى اليوم بـ4.25 جنيه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى بدأها بتلاوة عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.
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