قرار جمهوري بإنشاء جامعة اللوتس في المنيا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء جامعة اللوتس، على أن يكون مقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 631 لسنة 2019، وتضمن أنه لا يجوز بدء العمل بالجامعة قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وأشار القرار إلى أن الجامعة تضم 9 كليات، على أن يتم إنشاء كليات ومعاهد بحثة أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمنح الجامعة درجة الليسانس والبكالوريوس وبلومات التخصص والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.