1900 عميل بالبنك الأهلي يستفيد من مبادرة المركزي للمصانع المتعثرة بـ 3.5 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك حصر إجمالي عدد العملاء الذين سيستفيدون من مبادرة إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة، وبلغ عددهم 1900 مصنع طبقا لتعليمات المبادرة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي اليوم أن إجمالي قيمة تمويلات العملاء المتعثرين الذين يستفيدون من المبادرة تبلغ 3.5 مليار جنيه أصل الدين فقط دون الفوائد المهمشة.

ورفض أبو الفتوح الإفصاح عن قيمة الفوائد المهمشة لهذه الديون.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، عن تفاصيل مبادرة جديدة لإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.

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وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أمس في مؤتمر صحفي، إن 8586 مصنعا متعثرا سيستفيد من تلك المبادرة، بإجمالي مديونيات تبلغ 35.6 مليار جنيه تنقسم بين 4.3 مليار جنيه مديونية و31.3 مليار جنيه فوائد مهمشة.

وبحسب جمال نجم فإن العميل الذي سيستفيد من المبادرة هو من يتحمل مديونية تقل عن 10 ملايين جنيه.

وأضاف أن المبادرة ستنتهي يونيو 2020 القادم وسيتم رفع اسم من يستفيد من المبادرة من كشوف التعثر، بجانب إزالتها من القوائم السلبية في لأي سكور وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.

وسيبدأ البنك الأهلي في مخاطبة العملاء المتعثرين الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة المركزي للتقدم للبنك لإجراء تسوية، بحسب أبو الفتوح، مشيرًا إلى أنه بمجرد تسديد 50% من أصل الدين سيتم اسقاط المديونية والتنازل عن القضايا.