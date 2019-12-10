فحص 181 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى فحص 181 ألف سيدة، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية "100 مليون صحة" بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لجميع السيدات فوق سن 18 عاما.
وأوضح الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المبادرة انطلقت بالمحافظة في 16 نوفمبر 2019، وتستهدف فحص مليون و326 ألف سيدة من خلال الكشف المبكر عن الأورام، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام.
وأضاف "الحفناوي" أن المبادرة مستمرة على مدار شهرين حتى 16 يناير 2020 بإجمالي 282 فريق طبي، موزعين على 243 وحدة صحية بالمحافظة.
من جانبه وجه محافظ المنوفية، بالتنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، لإنجاح تلك المبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين بالمجان.
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