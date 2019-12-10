مسئول سعودي يؤكد متانة العلاقات التجارية والاقتصادية مع أمريكا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عبد الهادي بن أحمد المنصوري، متانة العلاقات بين المملكة والولايات الأمريكية وعمقها التجاري والاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخِدْمات الجوية والأمنية الذي يزور المملكة حالياً بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء.



وأوضح المنصوري، دور الهيئة في تطوير صناعة الطيران المدني، والفرص الاستثمارية في الطيران المدني بالمملكة، مُسلطاً الضوء على مجموعة من البرامج الاستراتيجية منها: أهداف القطاع في رؤية المملكة 2030، وإطلاق برنامج التحول، وتحسين جودة البنية التحتية وخِدْمات المطارات، وزيادة شبكة المطارات، والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمملكة الذي يربط القارات الثلاث.

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وأشار المنصوري، إلى توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي والهيئة العامة للطيران المدني، للعمل على شراكة تعاونية في قطاع الطيران المدني، إلى جانب تعريف أكبر الشركات الأمريكية بدور الهيئة والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في مجال الطيران المدني.



وتم عقد مباحثات ومشاورات جانبية بين مسؤولي الجانبين، حول التعاون من خلال البحث عن فرص استثمارية واعدة ومشاريع ذات جدوى تقدمها أبرز الشركات المصنعة العاملة في قطاع المطارات.