الصين تؤكد معارضتها "تسييس" الأحداث الرياضية

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، معارضتها لـ "تسييس" الأحداث الرياضية، داعية جميع الدول إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للرياضيين وحماية العدالة والإنصاف والنزاهة للرياضة الدولية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون

يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات منع روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقالت يينغ" إن روسيا عضو مهم في الأسرة الأوليمبية الدولية، ويوجد فيها عدد كبير من الرياضيين رفيعي المستوى، وقدموا مساهمات إيجابية في تطوير الألعاب الأوليمبية، مؤكدة أن الحكومة الصينية تولي دائما أهمية كبيرة للعمل المضاد للمنشطات وتلتزم بموقف "عدم التسامح مطلقا إزاء استخدام المنشطات".