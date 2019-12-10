أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، معارضتها لـ "تسييس" الأحداث الرياضية، داعية جميع الدول إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للرياضيين وحماية العدالة والإنصاف والنزاهة للرياضة الدولية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونيينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات منع روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقالت يينغ" إن روسيا عضو مهم في الأسرة الأوليمبية الدولية، ويوجد فيها عدد كبير من الرياضيين رفيعي المستوى، وقدموا مساهمات إيجابية في تطوير الألعاب الأوليمبية، مؤكدة أن الحكومة الصينية تولي دائما أهمية كبيرة للعمل المضاد للمنشطات وتلتزم بموقف "عدم التسامح مطلقا إزاء استخدام المنشطات".
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تؤكد معارضتها "تسييس" الأحداث الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.