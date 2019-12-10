الرئيس الروسى يلتقى نظيره البيلاروسي 20 ديسمبر

أعلن الكرملين أنه من المقرر عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 20 ديسمبر الجاري بمدينة سان بطرسبرج الروسية.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف في تصريح اليومالثلاثاء: "هناك اتفاق بين الرئيسين على أن الوزارات المعنية ستواصل العمل على اتفاقات التكامل بين البلدين وحل المشاكل العالقة، كي يتمكن الرئيسان من اللقاء لوضع اللمسات الأخيرة على تلك القضايا".
وأضاف: "أن الرئيسين اتفقا، خلال اللقاء الأخير في سوتشي، على عقد لقاء بينهما في 20 ديسمبر الجاري".
يُذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن في وقت سابق من اليوم أنه لا يستبعد عقد لقاء مع نظيره الرئيس فلاديمير بوتين بعد يوم 20 ديسمبر.
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