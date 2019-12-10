القمة الخليجية تعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل

تعقد القمة الخليجية الأربعين بالرياض، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، وذلك لعرض التوصيات والمقترحات التى تم الاتفاق عليها خلال الجلسة الافتتاحية وسط توقعات باتفاق قادة دول الخليج على مزيد من التنسيق والتعاون، خصوصًا فى مجال مكافحة الإرهاب وداعميه.

تبحث القمة الخليجية عددًا من

المواضيع والقضايا في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاحيته

للقمة الخليجية، أن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين نفسها في مواجهة هجمات صواريخه الباليستية".

كما تتطرق الملك سلمان إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء القرارات الدولية.