البيان الختامي للقمة الخليجية: الاعتداء على أي دولة بالمجلس يعد اعتداءً على المجلس كله

تلا عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين مجلس عام مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، البيان الختامي لقمة الدول الخليجية في الرياض.

وقال الزياني في البيان الختامي إن أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على

المجلس كله، حسبما افادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتابع قائلا "الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، لذلك أكد قادة دول المجلس على استمرار الترابط والتكامل".

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ولفت أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى أن المجلس يدعم الإجراءات التي اتخذتها السعودية، تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط.

وأردف بقوله "التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون".

وقال الزياني إن دول المجلس تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.