لافرينتييف: موسكو لا ترى جدوى في توسيع المنطقة الآمنة على الحدود السورية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بأن موسكو لا ترى أي جدوى من توسيع المنطقة الآمنة على الحدود السورية، ويجب أن تبقى ضمن الإطار الذي حددته مذكرة سوتشي.

وقال لافرينتييف للصحفيين: "بناءً على المذكرة التي وقعها الرئيسان الروسي والتركي، فإن المنطقة الآمنة منطقة محددة. نعتقد أنه من الضروري الحفاظ عليها

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على هذا النحو. وأي توسيع لها لن يجلب أي فوائد"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي وقّعا في الثاني والعشرين من أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم لإنهاء وضع متوتر جدًا ‬‬على الحدود السورية التركية"، حيث

اتفق الجانبان على 10 نقاط بشأن سوريا، لعل أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، إضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، إضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.