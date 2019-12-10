خلال افتتاح القمة الخليجية.. الملك سلمان يدعو للتوحد لمواجهة عدوانية إيران

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الأربعين، المقامة في الرياض.

قال الملك سلمان، إن "مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة"، مطالبًا دول

الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

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وأضاف أن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا

المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام".

وأكد العاهل السعودي على أهمية "التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية"، مشددًا على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة".