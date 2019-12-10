صور... وصول قادة دول "التعاون الخليجي" إلى الرياض

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل قادة دول مجلس التعاون في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، ورئيس الوفد العماني للقمة الخليجية، فهد آل سعيد إلى الرياض، للمشاركة في أعمال القمة الــ 40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اقرأ أيضاً... محمد بن راشد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الـ 40

وتستضيف العاصمة السعودية اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.