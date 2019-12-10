الكشف عن بنود مساءلة ترامب اليوم

قال معاون ديموقراطي كبير في الكونجرس الأميركي إن الديموقراطيين في مجلس النواب سيكشفون عن بنود مساءلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وطلب المعاون عدم نشر اسمه وامتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويتهم الديموقراطيون ترامب بإساءة استخدام سلطاته وذلك بربطه المساعدات العسكرية لأوكرانيا وعقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي بفتح كييف تحقيقاً حول منافسه السياسي جو بايدن.

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ووصف ترامب التحقيق بأنه «خدعة» إلا أن الديموقراطيين يعتقدون، كما قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، أن لديهم «أدلة قوية» تظهر أن ترامب وضع مصالحه السياسية الشخصية فوق مصلحة البلاد.