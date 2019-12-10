تشيلي: تحطم طائرة مفقودة على متنها العشرات

قال سلاح الجو التشيلي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يعتبر طائرة تابعة له من طراز "سي - 130 هيركليز" فُقدت وعلى متنها 38 شخصاً، قد "تحطمت".

وأضاف البيان: "بعد سبع ساعات من فقدان الاتصال مع الطائرة ،سي 130 هيركليز، فإن سلاح الجو التشيلي يعتبر أنها قد تحطمت".

وذكرت القوات الجوية أن جميع الموارد الجوية والبحرية المتاحة في المنطقة، سواء التشيلية أو الأجنبية، تواصل البحث في المنطقة التي فقد الاتصال فيها بالطائرة، في محاولة للعثور على ناجين.

وأقلعت الطائرة من قاعدة تشابونكو الجوية في بونتا أريناس بجنوب البلاد الساعة 0455 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (1955 بتوقيت جرينتش) وفُقد الاتصال بها الساعة 0613 مساء.

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وكانت الطائرة متجهة إلى قاعدة "بريزيدنتي إدواردو فراي مونتالفا"، وهي قاعدة تشيلي الأكثر أهمية في القطب الجنوبي، وكان على متنها 38 شخصاً، هم 17 من أفراد الطاقم و21 راكباً.

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وذكر البيان: "كانت الطائرة تقوم بمهام دعم لوجستي وتنقل افراداً تم ارسالهم لمراجعة خط أنابيب امدادات الوقود العائم في القاعدة".