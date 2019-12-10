كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحجب أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني يحتوي على دعاية إرهابية في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدير خدمة الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني يحتوي على دعاية للإرهاب تم حجبها في روسيا في العام 2019.

ووفقًا لـ"بورتنيكوف"، الذي كان يتحدث في إحدى جلسات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فإن التعاون بين هيئة مراقبة الاتصالات الروسية روسكومنادزور ووكالات إنفاذ القانون قد "زاد من أمن مساحة المعلومات، وكبح انتشار المعلومات التي عززت نشاط المنظمات الإرهابية الدولية على أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني".

اللجنة هي هيئة لمكافحة الإرهاب تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في روسيا. وتشمل مهامها تطوير تدابير مكافحة الإرهاب، والمشاركة في التعاون الدولي وضمان الوعي العام بالتهديدات الإرهابية الناشئة.

وقال ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم، إن أجهزة إنفاذ القانون الروسية قضت على 32 مسلحًا ، من بينهم تسعة قادة لعصابات الإرهاب، واعتقلت 41 من قادة العصابات الإرهابية منذ بداية العام.

وحسبما ذكر "بورتنيكوف": "تم اعتقال 241 مسلحًا و 606 من مؤيديهم في عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية السرية".

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وأضاف "بورنيكوف"، أنه إضافة إلى ذلك، أحبطت القوات الخاصة الروسية في العام 2019 أنشطة 78 خلية من الجماعات الإرهابية الدولية.

وقال، أيضًا، إنه لم يتم شن هجوم إرهابي واحد في روسيا في العام 2019، وذلك بفضل جهود الأجهزة الأمنية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت روسيا، يوم الاثنين، أنها تعتزم إنشاء قبة دفاع جوي في منطقتها القطبية، عبر تسليح جميع وحداتها بالأسطول الشمالي هناك ببطاريات صواريخ إس-400.

وتعزز روسيا وجودها العسكري في القطب الشمالي بتأسيس بنية تحتية جديدة وترميم موانئها وإصلاحها وسط سباق لبسط النفوذ في المنطقة الغنية بالثروات المعدنية غير المستغلة وفي ظل مناخ أكثر دفئا.

وتسعى دول أخرى أيضًا لتعزيز وجودها في هذه المنطقة مما يؤجج مخاوف من احتدام سباق جيوسياسي. واتهمت واشنطن روسيا في مايو أيار بممارسة سلوك عدواني في المنطقة، ونادت بضرورة مراقبة الإجراءات التي تتخذها الصين هناك عن كثب.

ونشرت روسيا في سبتمبر أنظمتها للدفاع الجوي من طراز إس-400 في أرخبيل نوفايا زيمليا بالشمال الأقصى. وقال قائد أسطول روسيا الشمالي يوم الاثنين إن تحركات مماثلة ستتم في أنحاء أخرى من المنطقة.