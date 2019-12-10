كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا وأوكرانيا تتفقان على وقف إطلاق النار في منطقة دونباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت روسيا وأوكرانيا على "التنفيذ الكامل والشامل" لوقف إطلاق النار في منطقة دونباس في أوكرانيا قبل نهاية عام 2019، بعد محادثات السلام في باريس يوم الاثنين، ولكن كيف تبقى الوعود تترجم إلى أفعال لا يزال يتعين رؤيتها.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيًا لأول مرة يوم الإثنين في محاولة لحل نزاع طويل الأمد في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية.

ورحب الزعيمان بحذر باجتماعهما وقال بوتين إن العملية "تسير في الاتجاه الصحيح" لكن الخلافات لا تزال قائمة، بما في ذلك السيطرة على الحدود الأوكرانية الروسية.

ويعد الصراع أحد أسوأ النزاعات في أوروبا الحديثة، إلا أنه يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه حرب "منسية"، واستمرت لأكثر من خمس سنوات. وفي ذلك الوقت، مات أكثر من 13000 شخص وفقًا للأمم المتحدة، وأثرت الأعمال العدائية على 3.9 مليون مدني يعيشون في المنطقة.

وعقد بوتين وزيلينسكي اجتماعًا ثنائيًا بالإضافة إلى اجتماعات مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اللذين حاولا في السابق التوسط في اتفاق سلام بين الجارين المنقسمين.

وأصبحت المجموعة معروفة باسم "نورماندي فور".

انهارت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا في أوائل عام 2014 عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من البلاد، ثم دعمت انتفاضة موالية لروسيا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث أعلن الانفصاليون جمهوريتين مواليتين لروسيا هما دونيتسك ولوهانسك. وتخضع روسيا لعقوبات دولية بسبب تصرفاتها، ويرتبط رفع بعض تلك القيود بتنفيذ اتفاق سلام مع جارتها.

فيما يلي ثلاث اتفاقيات توصلت إليها روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه:

1- وقف إطلاق النار قبل نهاية عام 2019

اتفقوا على تنفيذ ”جميع التدابير اللازمة لدعم وقف إطلاق النارلاستقرار الوضع في منطقة دونباس قبل نهاية عام 2019.

كما وافقوا على فك الارتباط بين القوات والمعدات في ثلاث مناطق أخرى غير محددة في منطقة دونباس بحلول نهاية مارس 2020 (انسحبت كل من القوات الأوكرانية والمتمردين الذين تدعمهم روسيا بالفعل من ثلاثة مواقع في الخطوط الأمامية في الأشهر الأخيرة).

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وقال الجانبان إنهما سيطلقان سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالنزاع ويتبادلوهما بحلول نهاية عام 2019، مما يضيف إلى تبادل الأسرى الذي حدث بالفعل.

واتفاقيات السلام السابقة التي توسطت فيها فرنسا وألمانيا، والمعروفة باسم "اتفاقيات مينسك"، وتم إنشاؤها في عامي 2014، و2015 وتم تصميمها لتشكيل أساس طريق السلام. ولكن كلا الجانبين اتهم بعضهما البعض بعدم الامتثال لشروط اتفاقيات مينسك.

وفي محاولة لكسر الجمود، توصل وزير الخارجية الألماني آنذاك فرانك فالتر شتاينماير إلى خطة تُعرف الآن باسم "شتاينماير فورمولا". تشبه الخطة خريطة طريق للسلام تحدد سلسلة من الأحداث التي يحتاج إليها الجانبان.

وانضم زيلينسكي إلى "شتاينماير فورمولا"، مما تسبب في حالة من الغضب والاحتجاجات في الداخل مع اتهامات بأنه استسلم لروسيا.

وتتوقع الاتفاقية إجراء انتخابات في منطقة دونباس، بموجب القانون الأوكراني وتشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE). إذا تم اعتبارها حرة ونزيهة، فيمكن منح مركز الحكم الذاتي للمناطق الانفصالية. وأوضحت أوكرانيا أنه يجب سحب ”التكوينات العسكرية الأجنبية” من منطقة دونباس والحدود الأوكرانية، ويجب أن تتم عمليات تبادل الأسرى أيضًا.

ومن بين النقاط الشائكة الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا ترتيب الأحداث - وما إذا كان ينبغي إجراء انتخابات محلية قبل أو بعد انسحاب القوات المدعومة من روسيا من أجزاء من المنطقة.

واضح الجانبان أيضًا أنهما سيعقدان اجتماعًا آخر في نسق نورماندي في غضون أربعة أشهر لمناقشة الظروف السياسية والأمنية قبل تنظيم الانتخابات المحلية في منطقة دونباس.

وأشار محللون مثل تيموثي آش، كبير المحللين الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة لدى بلوباي أسيت مانجمنت، اليوم الثلاثاء إلى أن الموسيقى المزاجية التي تلت الاجتماعات كانت متفائلة بحذر، على الرغم من أن الدليل سيكون في مهب الريح.

وأضاف "بعض الإيجابيات من حيث بذل المزيد من الجهود لوقف التصعيد في دونباس وتأمل في تبادل الأسرى، والآمال بتحقيق تقدم كبير في هذه الجلسة كانت منخفضة للغاية على أي حال، مشيرًا إلى أن زيلينسكي، كزعيم عديم الخبرة، "لعب لعبة دبلوماسية لائقة.

وأوروبا لديها مصلحة راسخة في تهدئة التوترات بين جارتها القوية روسيا وأوكرانيا العضوة الطموحة في الاتحاد الأوروبي. إنها تريد أن تبقي روسيا في صفها لأن الدولة لا تزال موردًا رئيسيًا للطاقة إلى أوروبا. كما تمت مناقشة مسألة عبور الغاز في أوروبا في اجتماع الإثنين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لقد رأينا الاختلافات اليوم"، وأضاف "لم نعثر على الحل المعجزة، ولكننا تقدمنا فيه.