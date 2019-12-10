كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان عن الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا: يمثل انتهاكا للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت اليونان، اليوم الثلاثاء، الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا الذي وصفته بأنه "يزعزع" السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده طالبت الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا.

وقال: "أثينا تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل انتهاكا للقانون الدولي.وأضاف "لقد جرى الإعداد لهذا الاتفاق بنية سيئة".

وطردت اليونان،، السفير الليبي الأسبوع الماضي ردا على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.

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ومن شأن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين ليبيا وتركيا أن تتيح لأنقرة الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط تقع بين تركيا وليبيا جغرافيا، وسط اعتراضات من اليونان وقبرص ومصر. وقد انتقدت الدول الثلاث الاتفاقية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

إلى ذلك، ضاعفت تلك الاتفاقية التوتر في النزاع الجاري بين كل من تركيا من جهة واليونان وقبرص ومصر من جهة أخرى بشأن حقوق التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.

يشار إلى أن على الرغم من أنهما أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا أن هناك انقسام كبير بين اليونان وتركيا حول سلسلة من القضايا التي تعود إلى عقود مضت، من بينها نزاعات في بحر إيجة، وكانتا على شفا الحرب ثلاث مرات منذ سبعينيات القرن الماضي، بما في ذلك مرة تتعلق بحقوق التنقيب في بحر إيجة.

وكان البرلمان التركي مرر الاتفاقية الخميس بعدما وقع عليها الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي مع الحكومة الليبية المتمركزة في طرابلس ويقودها فايز السراج وتسيطر على مناطق بغرب البلاد فحسب. كما وقع أردوغان والسراج على اتفاقية أخرى تتعلق بالتعاون الأمني، نقلًا عن قناة العربية.