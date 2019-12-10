كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط العنف العرقي.. رئيس الوزراء الإثيوبي يحصل على جائزة نوبل للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام في أوسلو يوم الثلاثاء، ولكن مع تصاعد العنف العرقي في الداخل، أبقى الاحتفالات إلى الحد الأدنى ورفض طلبات وسائل الإعلام.

وتم الترحيب بقرار آبي أحمد بتخطي كل الأحداث مع الصحافة، والذي تم الترحيب به كزعيم إصلاحي حديث، مما أزعج مضيفيه النرويجيين.

ويعتبر أصغر زعيم في أفريقيا يبلغ من العمر 43 عامًا، وسيحصل على الجائزة المرموقة في حفل في قاعة مدينة أوسلو في الساعة 1:00 مساءً (1200 بتوقيت جرينتش)، تحضره العائلة المالكة والشخصيات العامة النرويجية.

وأعلنت لجنة نوبل في أكتوبر عن تكريم أبي لجهوده في حل النزاع الطويل الأمد مع عدو إريتريا المجاورة.

وفي 9 يوليو 2018، عقب اجتماع تاريخي في العاصمة الإريترية أسمرة، أنهى أبي والرئيس الإريتري إسياس أفورقي رسميًا الجمود المستمر منذ 20 عامًا بين بلديهما في أعقاب النزاع الحدودي بين عامي 1998 و2000. وكان ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تولي أبي السلطة.

وخلال التقارب السريع الذي أعقب ذلك، أعيد فتح السفارات، واستؤنفت الرحلات الجوية وعقدت اجتماعات في جميع أنحاء المنطقة.

وأثارت تصرفات أبي التفاؤل بشأن قارة يشوبها العنف، واستمر في لعب دور وساطة مهم في أزمة السودان وحاول إحياء اتفاق سلام هش في جنوب السودان.

وفي تناقض صارخ مع أسلافه الاستبداديين، شهدت الأيام الأولى من ولايته أيضًا موجة من الإجراءات الداعمة للديمقراطية في إثيوبيا، حيث رفع حالة الطوارئ، وأطلق سراح المنشقين من السجن، واعتذر عن وحشية الدولة ورحب بالجماعات المسلحة المنفية.

كما أنشأ لجنة مصالحة وطنية ورفع الحظر عن بعض الأحزاب السياسية.

وأدت إصلاحات ورؤى أبي إلى رفع الآمال إلى ما وراء حدود بلاده، لكن ضجيج "أبيمانيا" قد تلاشى إلى حد ما وهو يواجه الآن تحديات كبيرة.

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وإن تعهده بإجراء أول انتخابات "حرة ونزيهة وديمقراطية" منذ عام 2005 في مايو يمكن أن يهدده العنف العرقي.

وبعد أقل من أسبوعين من إعلان نوبل في أكتوبر، خلفت الاحتجاجات المناهضة لأبي 86 قتيلًا.

وقبل الانتخابات، يقول الخبراء إن الزعيم الإثيوبي قد يضطر الآن إلى تحويل انتباهه عن عملية السلام.

ونظام إسياس أفورقي، الرئيس الوحيد الذي عرفته إريتريا على الإطلاق، لم يعط أي علامة على أي نوع من الانفتاح السياسي.

والحدود البرية بين البلدين مغلقة مرة أخرى، ولا تزال مسألة ترسيم الحدود دون حل.

ووصف رئيس معهد نوبل، أولاف نجولستاد، القرار بأنه "إشكالي للغاية" قائلًا لوكالة فرانس برس، إنه مرتبط بالوضع في بلاده وشخصيته، ولا يريد أن يضع نفسه في دائرة الضوء".

وأضاف، في نظر لجنة (نوبل)، الصحافة الحرة وحرية التعبير شرطان أساسيان لسلام دائم في ظل الديمقراطية، ولذا فمن الغريب أن لا يرغب الحائز على جائزة السلام في التحدث إلى الصحافة".

وقال السكرتير الصحفي بيلين سيوم" إنه على المستوى الشخصي، فإن التصرف المتواضع لرئيس الوزراء المتجذر في سياقنا الثقافي لا يتماشى مع الطبيعة العامة للغاية لجائزة نوبل".

وتتألف جائزة نوبل للسلام من دبلومة وميدالية ذهبية وشيك مقابل تسعة ملايين كرون سويدي (850 ألف يورو، 945 ألف دولار).

كما سيتم تسليم جوائز نوبل الأخرى في الأدب والفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد يوم الثلاثاء، ولكن في ستوكهولم.