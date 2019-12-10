فريق فولوس اليوناني يفسخ عقد لاعبه المغربي والأخير يقترب من العودة للبطولة

أعلن نادي فولوس اليوناني، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد لاعبه المغربي يحيى عطية الله، اللاعب السابق لفريق أولمبيك آسفي، وذلك بسبب عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه مع الفريق هذا الموسم.

وحسب مصادر صحفية يونانية، فإن النادي توصل إلى اتفاق رسمي مع اللاعب يقضي بفسخ العقد الذي يربط بينهما بالتراضي، مع العلم أن عقد اللاعب مع ناديه كان ساريا إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

ولم يستطع عطية الله (25 سنة)، فرض إسمه في التشكيل الأساسي للفريق اليوناني، الذي يحتل المركز 11 في الدوري الممتاز، إذ خاض 9 مباريات فقط، وسجل هدفا وحيدا.

ومن المنتظر أن يعود عطية الله، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للبطولة الاحترافية المغربية.