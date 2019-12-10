عاش سكان حي “البرانص” في طنجة، أول أمس الأحد، حالة من الهلع، بعدما هاجم مجهولون، كانوا على متن سيارة، شخصين، واعتدوا عليهما بواسطة سيوف، واختطفوا أحدهما، واقتادوه إلى منطقة “مغوغة” في ضواحي المدينة، قبل إطلاق صراحه، بعدما تبين لهم أنهم وقعوا ضحية تشابه.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن 4 أشخاص في العشرينات من أعمارهم، دخلوا إلى حي في منطقة “البرانص”، أول أمس الأحد، حوالي الساعة الثالثة صباحا، على متن سيارة سوداء، وكسروا زجاج إحدى السيارات، واعترضوا سبيل الضحيتين، وانهالوا عليهم ضربا، بواسطة سيوف كبيرة الحجم، واقتادوا أحدهما إلى منطقة “مغوغة”، الموجودة في ضواحي طنجة قصد تصفية حسابات شخصية معه.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن الضحيتين أصيبا بجروح بليغة في أماكن مختلفة من جسميهما، إذ تم نقلهما إلى مستشفى محمد الخامس في طنجة لتلقي العلاجات الضرورية.
ورجحت المعطيات أن يكون الأمر متعلقا بتصفية حسابات مع أحد الأشخاص، بهدف الانتقام لفتاة كانت في علاقة مع أحد المشتبه فيهم.
وفتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، وتحديد هوية المشتبه فيهم قصد توقيفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدججة بالسيوف.. عصابة تعتدي على شاب وتختطف آخر في حي “البرانص” بطنجة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.