ردا على “إعادة التربية”.. نشطاء يشهرون سلاح “المقاطعة” من جديد ضد أخنوش

عادت دعوات المقاطعة لتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من جديد، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت الماضي، في ميلانو الإيطالية، والتي أساء فيها إلى مواطنين مغاربة، محرضا على مواجهتهم بـ”شرع اليد”.

وعلى إثر تصريحات أخنوش، التي أثارت حالة من الاستياء، عكسته مئات التدوينات، والتعليقات، التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أعلن عدد من رواد “فايسبوك” إطلاق حملة مقاطعة جديدة لجميع المنتوجات الاستهلاكية، التي تنتجها الشركات التابعة لعزيز أخنوش.

وأوضح الناشط، عبد العزيز العبدي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، أنه “سيستأنف مقاطعة محروقات إفريقيا..”، وقال: “اللهم نعاود ليك الترابي قبل ما تعاودهم لي أنت”.

Advertisements

وقال ناشط آخر، “بغات الوقت شي مقاطعة جديدة..”، معبرا عن استيائه من التصريحات الأخيرة لأخنوش.

يذكر أن عزيز أخنوش كان قد هاجم، خلال لقاء حزبي في المدينة الإيطالية، من وصفهم بأنهم يسبون المؤسسات.

وقال الوزير في حكومة العثماني، إنه لا مكان لمن يسبون المؤسسات في البلاد، معتبرا أنه “ليس فقط العدل لي غادي يدير العدل ضد واحد سب، لي ناقصاه التربية خاصنا نعاودولو التربية ديالو، المغاربة خاص يديرو خدمتهم”.