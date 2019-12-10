15 قتيلا و1836 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 1836 آخرون بجروح، إصابات 61 منهم بليغة، في 1404 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف…

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 38 ألف و33 مخالفة، وإنجاز 9938 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 28 ألفا و95 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و612 ألف و50 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3602 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6196 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 140 مركبة.