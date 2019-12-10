ما بعد قراءة القصة للأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقدم هنا الجزء الثاني من تقرير مصور أجريناه في موقع والدية برعاية عرب 48، مع السيد لؤي وتد، باحث في ثقافة الأطفال والشباب ومحرر في موقع "حكايا" حول قراءة القصة للأطفال مقدمة للأهل والمربين عن أهمية وكيفية مسار القراءة للأطفال بهدف تثقيفهم والاستفادة بالشكل الأفضل للأولاد، وكنا قد قدمنا الجزء الأول مسبقا.

ما بعد قراءة القصة:

تأتي مرحلة ما بعد القراءة عندما ننتهي من الكتاب، ماذا نفعل؟ هل انتهى الحدث؟ هل نضع الكتاب على الرفوف أم ماذا؟.

هنا يجب أن يأتي دور النقاش مع الأولاد حول ما جاء في القصة:

* توقعات

* فهم

* نسمع رأيهم في نهاية الكتاب

* ماذا كانوا يتوقعون أن يحدث؟

مجرد السؤال والنقاش نعطيهم إمكانية التفكير،ونعلمهم أن باستطاعتهم كتابة وإنتاج قصة هم أنفسهم، ونساعدهم ونحفزهم لاستعمال الخيال الذي يعتبر من أهم أهداف قراءة القصة.

- من المهم نقاش القصة لمعرفة القيم الجيدة التي تعلموها وهي فرصة نتناقش ونسمع أفكارهم ولا نفرضها ولا نضعهم في قوالب تربيتنا نحن كأهل عليها، ممكن أن تكون لديهم أفكار جديدة لم تخطر ببالنا نحن أيضا، مهم سماعهم ليعبروا عن أنفسهم، ونعطيهم الإمكانية للتعبير عن ما يجول في داخلهم وبذلك يحسنون لغتهم، لا نعطيهم دروسا تلقينية بدون تفكير.

- يجب أن نسألهم عن الرسومات وملاءمتها للقصة، ماذا يمكن أن يكون أو يقترحون بدائل للرسومات؟ وعن الألوان، وهذه مهارات يجب اتباعها معهم يوميا لننتج لديهم فكرا، والمساءلات تعلمهم النقد وتوسع آفاقهم وخيالهم بهدف تطوير مجتمع أفضل ومستقبل لهم، تلك أدوات ومهارات نكسبها ونعلمها لأولادنا يوميا من خلال القصص.

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- حاليا مجتمعنا يعاني جدا ويمر في حالات صعبة فمجرد النقاش يخرج القيم الجيدة.

ماذا نعني بالأدب الجيد للأطفال:

عندما نتحدث عن الأدب الجيد والمادة الجيدة لأطفالنا أحيانا لا نكون مطلعين على الأدب العالمي وما يجري فيه في هذا المجال، فما يجب عمله لاختيار القصة الأفضل:

- بداية أن نقرأ الكتاب نحن أولا نرى هل هو مناسب لقيمنا؟ هل الرسوات سطحية أو فنية ومعبرة، فحين نلقي نظرة على الكتاب سوف نعرف، أو ممكن أن نسأل عن الكتاب من أناس مهنيين، أو نسأل الطفل نفسه فحين النقاش معهم نخرج العصارة والفائدة الجمة والقيم من القصة.

- فمثلا من الأدب العالمي سلسلة قصص "هاري بوتر"، في البداية رُفضت ولكن الأولاد أحبوها وأرادوا الكتاب.

- بالرغم من ذلك هناك في أدبنا المحلي أدبا ليس جيدا، يحمل قيما ليست محبذة مثل إقصاء مجموعات معينة في المجتمع أو كتب فيها عنصرية وغيرها، ونحن كأهل نميز ذلك من خلال قراءتنا للكتاب.

نصيحة

اقرؤوا الكتب قبل أن تقرؤوها لهم، فحص اللغة، هل اللغة مناسبة والرسومات واستشيروا مهنيين وتابعوا النقد حول القصص واسألوا الأطفال عن رأيهم وحين نبلور صورة عامة عن الكتاب نستطيع أن نخوض مغامرة القراءة مع أولادنا.

أجرت اللقاء : سوسن غطاس موقع والدية

تصوير ومونتاج: جواد عمري