باقة الغربية: انتخاب رئيس للبلدية في الجولة الثانية اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت صناديق الاقتراع ظهر اليوم، الثلاثاء، في مدينة باقة الغربية، أمام أصحاب حق الاقتراع لانتخاب مرشحهم لرئاسة البلدية في الجولة الثانية دون عوائق، ويتنافس على منصب الرئاسة رائد دقة وجلال أبو حسين.

وشهدت صناديق الاقتراع منذ افتتاحها إقبالا ملحوظا وتوافد المئات من أصحاب حق الاقتراع على مختلف الصناديق في المدينة.

وقال المرشح لرئاسة بلدية باقة الغربية، رائد دقة، لـ"عرب 48" إنه "نأمل أن تمر هذه الانتخابات على خير ودون أحداث استثنائية، وأن يقبل كل من له حق الاقتراع للتصويت من أجل إحداث التغيير".

وأضاف: "نحن نقدم مشروعا استثنائيا لباقة، لذلك التفت من حولنا خيرة شباب هذه البلدة، ولم يكن ذلك محض صدفة".

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وختم دقة بالقول، إن "التجربة صعبة صحيح، ولكنها تجربة طيبة وفيها رسالة ومسؤولية، ونأمل أن نكون عند حسن ظن أهلنا ونقدم لهم المشروع الذي جئنا به".

وتنافس في الجولة الأولى التي أجريت يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 8 مرشحين على رئاسة البلدية، وهم: رائد دقة، هاني عثامنة، حسام أبو مخ، بهاء مواسي، معاذ بيادسة، عبد اللطيف مصاروة، حلمي كتانة وجلال أبو حسين، فيما تنافس 13 قائمة عضوية على المقاعد الـ15 في المجلس البلدي.

وبلغ عدد أصحاب حق اقتراع 19,822 موزعة على 30 صندوق اقتراع في 11 مؤسسة ومدرسة بالمدينة.

وحصل المرشح رائد دقة في الجولة الأولى على 3,867 صوتا، فيما حصل المرشح جلال أبو حسين على 3,487 صوتا، ما أهلهما على التنافس في الجولة الثانية. أما المرشحين الآخرين الذي نافسوا في الجولة الأولى ولم يتأهلوا للجولة الثانية فهم: هاني بيادسة – 2,566 صوتا، بهاء مواسي – 1,859 صوتا، حسام أبو مخ – 1,838 صوتا، حلمي كتانة – 559 صوتا، عبد مصاروة – 519 صوتا، ومعاذ بيادسة – 359 صوتا.