شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقصف مناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 جددت مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ومواصلة التصعيد على أكثر من مستوى في مختلف مناطق محافظة الحديدة غرب اليمن.

فقد شنت المليشيات عمليات استهداف واسعة شملت مختلف مناطق مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة ، واستهدفت الأحياء السكنية في المدينة. Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات قصفت منازل المواطنين في المدينة بالأسلحة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 خلال ساعات الظهيرة لهذا اليوم. وأضافت المصادر، أن المليشيات قصفت مناطق شمال شرق حيس بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية بشكل عنيف ولا يزال القصف مستمراً حتى اللحظة. وكانت المليشيات الحوثية قد كثفت من التصعيد العسكري الخطير مؤخراً على مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة في ظل صمت أممي تجاه تلك التطورات الخطيرة التي أقدمت المليشيات على القيام بها.

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